Уткин о сборной Медиалиги: «Когда у нее будет понятный план игр, ситуация быстро изменится»

Василий Уткин рассказал, что нужно сделать, чтобы медиафутбольные клубы начали отпускать игроком в сборную Медиалиги.

«Для того, чтобы отпускали, нужно только одно. Чтобы сборная себя соответствующе зарекомендовала. Когда у нее будет понятный план игр, в которых сыграть круто и приятно, ситуация очень быстро изменится.

А пока, хоть я и не очень понимаю, как президенты могут не отпускать игроков в сборные (потому что я сильно сомневаюсь, что есть какие-то контракты реальные), я очень рад, что так или иначе не отпускают. Потому что это увеличивает шансы моих лидеров попасть в сборную. Это же очевидно», – написал руководитель «Эгриси».