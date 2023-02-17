Форвард «РМ» Хантер близок к переходу в 2Drots

2Drots нашли замену нападающему .

На этой неделе 28-летний футболист перебрался в «Титан».

Как сообщает телеграм-канал «Влажный Футбол», форвард « » Андрей Титов (Хантер) близок к переходу в 2D.

Накануне Титов намекнул на предстоящий трансфер, выложив скриншот списка недавних звонков, где видно, что ему звонил Некит.

Сегодня игрок «Родины Медиа» Гасан Рустамов опубликовал скриншот из командного чата, откуда Хантера якобы исключил президент клуба Текила.

2Drots пока публично не комментировали слухи об интересе к Хантеру.

26-летний Титов – воспитанник академии Коноплева. На молодежном уровне он играл за «Спартак» и «Крылья Советов», также выступал за армянский «Ноа» и ряд клубов Второй лиги России.

В прошлом сезоне форвард дважды сыграл в квалификации Лиги Конференций в составе «Ноа». В матчах против финского «КуПС» (1:0, 0:5) он выходил на замену, результативными действиями не отметился.

Во втором сезоне Winline Медиалиги Хантер в 11 матчах забил пять голов.