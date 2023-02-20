Хантер выложил ролик с собой в форме 2Drots накануне. Сегодня он сказал, что не вел переговоры с клубом

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Хантер не подтвердил, что переходит в 2Drots.

Накануне Дэн Безопасность сообщил, что трансфер может состояться уже на этой неделе. 

На это форвард «Родины Медиа» выложил ролик с собой в форме «дротов» и подписал его: «Видимо, Дэн действительно знал больше меня. Как вам?»

Тем не менее сегодня Хантер заявил, что на текущий момент остается игроком «РМ».

– Ты опубликовал у себя в телеграме неоднозначный пост. Что в итоге, ты в 2Drots?

– Я не в 2Drots. Вот, смотри (показывает на эмблему «Родины Медиа» – Sports.ru).

– Хорошо, тебе поступало предложение?

– Нет. Никакого диалога не было, – сказал нападающий.

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