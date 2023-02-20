Касильяс не забил пенальти и пропустил от блогера в испанской медиалиге. Команда Икера проиграла, ведя 2:0
Икер Касильяс неудачно дебютировал в испанской медиалиге.
Накануне 41-летний вратарь впервые сыграл за клуб 1K, президентом которого он является, в матче 7-го тура Кингс Лиги против «Порсиньос».
Команда Касильяса вела со счетом 2:0 к перерыву, но в итоге проиграла 2:5.
Во втором тайме президент «Порсиньос», блогер Ибаи Льянос пробивал Касильясу пенальти.
Перед игрой совет Льяносу давали звезды мирового футбола, в том числе Жозе Моуринью, который в своем видеообращении потроллил Касильяса.
Льянос пробил под перекладину практически по центру ворот, но бывший вратарь «Реала» и сборной Испании не смог отразить его удар – «Порсиньос» повел в счете 3:2.
Касильяс сразу же мог сравнять счет, также получив возможность исполнить 11-метровый, но его удар отразил вратарь команды соперника.
П.С. довольно динамичная разновидность футбола, смотрибельно. Пожалуй, подпишусь..