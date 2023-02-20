Касильяс не забил пенальти и пропустил от блогера в испанской медиалиге. Команда Икера проиграла, ведя 2:0

Теги Жозе Моуринью Реал Мадрид Икер Касильяс Ла Лига Кингс Лига Медиафутбол

Икер Касильяс неудачно дебютировал в испанской медиалиге.

Накануне 41-летний вратарь впервые сыграл за клуб 1K, президентом которого он является, в матче 7-го тура Кингс Лиги против «Порсиньос».

Команда Касильяса вела со счетом 2:0 к перерыву, но в итоге проиграла 2:5.

Во втором тайме президент «Порсиньос», блогер Ибаи Льянос пробивал Касильясу пенальти.

Перед игрой совет Льяносу давали звезды мирового футбола, в том числе Жозе Моуринью, который в своем видеообращении потроллил Касильяса.

Льянос пробил под перекладину практически по центру ворот, но бывший вратарь «Реала» и сборной Испании не смог отразить его удар – «Порсиньос» повел в счете 3:2.

Касильяс сразу же мог сравнять счет, также получив возможность исполнить 11-метровый, но его удар отразил вратарь команды соперника.

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12 комментариев

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Lindeman
Ответ Михаил Стентор
Касильяс - один из самых необъяснимых феноменов в области вратарей начала 20-го века. Абсолютно средний вратарь в сильнейшей сборной и Богатейшем клубе. Воспользовался своим шансом в финале ЛЧ, и быть может, без этого шанса так бы и остался средним вратарём условного Леганеса. Постоянно ошибался в воздухе, падал раньше времени на выходах один на один (иногда удачно) но все равно десятилетиями был номер один.
Что? Это Касильяс то средний вратарь? Судя по тому, что вы написали, вы просто никогда не видели пикового Касильяса
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Эль Иберико
Таки прав был Маур..

П.С. довольно динамичная разновидность футбола, смотрибельно. Пожалуй, подпишусь..
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ASH11
Ответ Михаил Стентор
Касильяс - один из самых необъяснимых феноменов в области вратарей начала 20-го века. Абсолютно средний вратарь в сильнейшей сборной и Богатейшем клубе. Воспользовался своим шансом в финале ЛЧ, и быть может, без этого шанса так бы и остался средним вратарём условного Леганеса. Постоянно ошибался в воздухе, падал раньше времени на выходах один на один (иногда удачно) но все равно десятилетиями был номер один.
Как раз таки Касильяс был отличным вратарём для топ-команд, где ценится сохранность концентрации в ответственные моменты. Плюс хорошая игра ногами, по сути, Икер опережал своё время. Хотя возможно, в нынешнее время он котировался бы не выше условного Симона.
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+7
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Lobelopa
Ыыы
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rebraining
Включил видео - там Вася Уткину пенальти Икеру пробивает
+5
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Олег910
Блогер кладет мяч в сетку лучше любого игрока Челси. Боули уже предлагает по миллиону евро за каждый килограмм веса этого мастера.
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Budabuda
а ведь Жозе был прав. что тогда, что сейчас.
+3
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Михаил Стентор
Касильяс - один из самых необъяснимых феноменов в области вратарей начала 20-го века. Абсолютно средний вратарь в сильнейшей сборной и Богатейшем клубе. Воспользовался своим шансом в финале ЛЧ, и быть может, без этого шанса так бы и остался средним вратарём условного Леганеса. Постоянно ошибался в воздухе, падал раньше времени на выходах один на один (иногда удачно) но все равно десятилетиями был номер один.
+16
-10
+6
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Leo
Ответ Aleksey Yashin
Йозе Марино оказался прав
Как и 10 лет назад, когда усадил крота на банку за сливы из раздевалки
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Elm
Жозе Моуринью: «В данный момент Адан лучше Касильяса.
+17
-1
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QWertY
Нужно заменить на Диего Лопеса
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Aleksey Yashin
Йозе Марино оказался прав
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-2
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