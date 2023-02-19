Моуринью потроллил Касильяса, дав совет блогеру: «Ты легко забьешь ему пенальти. Я усадил его в запас, и на то была причина»

Теги Рома Жозе Моуринью Реал Мадрид Икер Касильяс серия А Италия Ла Лига ахахаха Кингс Лига Медиафутбол

Жозе Моуринью подшутил над Икером Касильясом.

Сегодня бывший вратарь «Реала» и сборной Испании сыграет в испанской медиалиге за клуб 1K, президентом которого является.

Соперником 41-летнего голкипера будет «Порсиньос». Командой руководит популярный испанский блогер Ибаи Льянос, являющийся также одним из основателей Кингс Лиги.

В рамках шоу Льянос пробьет Касильясу пенальти. По словам блогера, его не очень обрадовала такая перспектива, и изначально он даже отказывался исполнять 11-метровый.

В связи с этим поддержать и дать совет Льяносу решили несколько звезд мирового футбола, обратившиеся к нему в видеоролике.

Видеообращение записали Давид де Хеа, Пепе Рейна, Сеск Фабрегс, Карлес Пуйоль и другие известные игроки.

Также совет дал главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, работавший с Касильясом в «Реале».

«Я усадил его на скамейку, и на то, значит, была причина. Он вообще никакой. Ты легко забьешь ему пенальти», – сказал португалец.

Участники конференции эмоционально отреагировали на слова Моуринью. Касильяс лег на пол, смеясь и закрыв лицо руками.

Между Касильясом и Моуринью произошел конфликт в период работы тренера в «Реале».

В сезоне-2012/13 вратарь потерял место в стартовом составе команды. «Мадрид» завершил сезон без трофеев, а Моуринью ушел из клуба.

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38 комментариев

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Pol_Fenix
Ответ Фанат Лионеля Месси
Старый добрый Моур:)
Троль в топ 5 входит
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Lobelopa
Нормально они там угарают))
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&_Bishep_&
Ответ Ulan Iskanderov
Переводчик брал треблы, когда ты еще не потерял девственность заднего прохода
ЖМ был еще только толмачом когда я тебя лишал девственности((((((
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Юрий Кечко
Супер сус повзрослел)))
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&_Bishep_&
ЖМ : " Я усадил его в запас и после этого об..лся, слив чемпионат Тито Виланове и ЛЧ дортмундской Боруссии"
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Даулет Сарсенбин
Ответ Jaxongir Shodiev
Только меня выворачивает от того, как взрослые мужики кривляются на камеру
Какие-то комплексы?
+2
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Gheorghe Rusu
Ответ Jaxongir Shodiev
Только меня выворачивает от того, как взрослые мужики кривляются на камеру
Да, только тебя.
+5
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stomatologbeatles
Моуриньо ТОПИЩЕ!
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&_Bishep_&
Ответ Ulan Iskanderov
Хави Иньеста и Бускетс, которые держали мяч большую часть игры нервно курят в стороне))
держали мяч большую часть игры
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За это победы не присуждают .....русские и марокканцы не дадут соврать .
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Австриец
Ответ Ulan Iskanderov
Хави Иньеста и Бускетс, которые держали мяч большую часть игры нервно курят в стороне))
Бускетс точно курит по делу в сторонке)

явно не главный и не один из
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Jaxongir Shodiev
Только меня выворачивает от того, как взрослые мужики кривляются на камеру
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Aristokrat_13
Вроде взрослые мужики, а кривляются на камеру
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окечуква
Ну это шоу, а между Моуром и Касильясом нет никакого конфликта вообще, судя по всему.
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Ulan Iskanderov
Ответ Tibaut Curtois
И в МЮ Касильяс ему мешал доказать свое величие?
В МЮ он брал евро кубки и внутренние кубки, держал в АПЛ 2 строчку с нулевой обороной и инстаграмером Погба, на данный момент самый лучший тренер в МЮ после ухода Фергюсона!
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гилберт
Вообще Йозе годный тролль, но здесь дизлайк.
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Ulan Iskanderov
Ответ yarmuck
Легенда, аферист, крыса...Обкурился?
Я опечатался, легеЙнда!
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Tibaut Curtois
Ответ Ulan Iskanderov
Моур доводил легенду до слёз и депрессии, Касильяс плакал и жаловался своей жене, Перес считал Икера за главную аферу века и у кого еще язык поднимается сказать, что он лучше Буффона. Ща сбегутся толерасты защищать Икерку и качать за адекватность, вспомнят финал 2010 года, как же жаль вас, вы ничем не лучше этой крысы, из за которого потонул корабль великого Жозе!
И в МЮ Касильяс ему мешал доказать свое величие?
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Ulan Iskanderov
Ответ &_Bishep_&
Главные творцы победы на ЧМ-10 -это Вилья и Касильяс.
Хави Иньеста и Бускетс, которые держали мяч большую часть игры нервно курят в стороне))
+4
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yarmuck
Ответ Ulan Iskanderov
Моур доводил легенду до слёз и депрессии, Касильяс плакал и жаловался своей жене, Перес считал Икера за главную аферу века и у кого еще язык поднимается сказать, что он лучше Буффона. Ща сбегутся толерасты защищать Икерку и качать за адекватность, вспомнят финал 2010 года, как же жаль вас, вы ничем не лучше этой крысы, из за которого потонул корабль великого Жозе!
Легенда, аферист, крыса...Обкурился?
+1
0
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Манюшный
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Что такое эти медиалиги? Вообще не слежу за этим, но представляется, что там творится какая то дичь, как в шоу у Малахова.
И правильно делаешь.
+7
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madjer163
Моур по факту мерзкий тренер, скандалы где бы он не был
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&_Bishep_&
Ответ Ulan Iskanderov
Переводчик брал треблы, когда ты еще не потерял девственность заднего прохода
Ты к тому времени точно потерял (((((((...Я помог
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DavidRobertJosephBeckham
Что такое эти медиалиги? Вообще не слежу за этим, но представляется, что там творится какая то дичь, как в шоу у Малахова.
+9
-1
+8
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Ulan Iskanderov
Ответ &_Bishep_&
Комментарий удален модератором
Переводчик брал треблы, когда ты еще не потерял девственность заднего прохода
0
-4
-4
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&_Bishep_&
Главные творцы победы на ЧМ-10 -это Вилья и Касильяс.
0
-5
-5
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