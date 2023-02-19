Моуринью потроллил Касильяса, дав совет блогеру: «Ты легко забьешь ему пенальти. Я усадил его в запас, и на то была причина»

Жозе Моуринью подшутил над .

Сегодня бывший вратарь « » и сборной Испании сыграет в испанской медиалиге за клуб 1K, президентом которого является.

Соперником 41-летнего голкипера будет «Порсиньос». Командой руководит популярный испанский блогер Ибаи Льянос, являющийся также одним из основателей .

В рамках шоу Льянос пробьет Касильясу пенальти. По словам блогера, его не очень обрадовала такая перспектива, и изначально он даже отказывался исполнять 11-метровый.

В связи с этим поддержать и дать совет Льяносу решили несколько звезд мирового футбола, обратившиеся к нему в видеоролике.

Видеообращение записали Давид де Хеа, Пепе Рейна, Сеск Фабрегс, Карлес Пуйоль и другие известные игроки.

Также совет дал главный тренер «Ромы» , работавший с Касильясом в «Реале».

«Я усадил его на скамейку, и на то, значит, была причина. Он вообще никакой. Ты легко забьешь ему пенальти», – сказал португалец.

Участники конференции эмоционально отреагировали на слова Моуринью. Касильяс лег на пол, смеясь и закрыв лицо руками.

Между Касильясом и Моуринью произошел конфликт в период работы тренера в «Реале».

В сезоне-2012/13 вратарь потерял место в стартовом составе команды. «Мадрид» завершил сезон без трофеев, а Моуринью ушел из клуба.