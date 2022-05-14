Пике об отношениях с игроками «Реала» при Моуринью: «Жозе проникает в сознание и говорит: «Они ненавидят тебя». Касильяс не разговаривал со мной в сборной»

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Жерар Пике считает, что Жозе Моуринью заставил игроков «Реала» и «Барсы» ненавидеть друг друга. 

«С тех пор, как он пришел, он знал, что на поле они слабее нас. У нас точно была лучшая команда и даже отношения между игроками. 

Я помню, как ездил в сборную, и после тех игр [с «Реалом»] это было тяжело, потому что Моуринью проникает в сознание игрока и говорит: «Эти ребята ненавидят тебя», и ты веришь в это.

Я подошел к Касильясу в раздевалке сборной: «Привет, Икер», а он со мной не разговаривал.

В то время я не знал этого, но дело было в тренере, он действительно знает, как залезть в голову», – сказал защитник «Барселоны» в подкасте The Overlap.  

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