Фернандо Льоренте сыграет в испанской медиалиге.

сыграет в испанской медиалиге.

37-летний нападающий накануне объявил о завершении профессиональной карьеры.

На этой неделе экс-форвард сборной Испании пришел на конференцию .

Президенты клубов получили возможность обратиться к Льоренте, чтобы убедить его выбрать их команду.

Тем не менее пока неизвестно, за какой именно клуб будет выступать нападающий.

Льоренте – чемпион мира и Европы в составе сборной Испании. На клубном уровне он играл за «Атлетик», « », «Севилью», « », « » и другие команды.