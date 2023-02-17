Фернандо Льоренте сыграет в испанской медиалиге
Фернандо Льоренте сыграет в испанской медиалиге.
37-летний нападающий накануне объявил о завершении профессиональной карьеры.
На этой неделе экс-форвард сборной Испании пришел на конференцию Кингс Лиги.
Президенты клубов получили возможность обратиться к Льоренте, чтобы убедить его выбрать их команду.
Тем не менее пока неизвестно, за какой именно клуб будет выступать нападающий.
Льоренте – чемпион мира и Европы в составе сборной Испании. На клубном уровне он играл за «Атлетик», «Ювентус», «Севилью», «Тоттенхэм», «Наполи» и другие команды.
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