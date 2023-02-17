Фернандо Льоренте сыграет в испанской медиалиге

Теги Фернандо Льоренте Ла Лига Кингс Лига Медиафутбол

Фернандо Льоренте сыграет в испанской медиалиге.

37-летний нападающий накануне объявил о завершении профессиональной карьеры.

На этой неделе экс-форвард сборной Испании пришел на конференцию Кингс Лиги.

Президенты клубов получили возможность обратиться к Льоренте, чтобы убедить его выбрать их команду.

Тем не менее пока неизвестно, за какой именно клуб будет выступать нападающий.

Льоренте – чемпион мира и Европы в составе сборной Испании. На клубном уровне он играл за «Атлетик», «Ювентус», «Севилью», «Тоттенхэм», «Наполи» и другие команды.

4 комментария

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Фёдор Кузнецов
Испанская медалига выглядит как любительский турнир закончивших карьеру игроков, причём хорошего уровня, разбавленные местными звёздами, и без серьёзных скандалов, возможно если бы шум в нашей медиалиге поднимался бы не только тем что кто то кого то оскорбил или послал или вызвал на бой она была бы интересней
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Sevuska
Все ветераны - в кунилингус 💪
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Altyn Asyr
вотэтодааа..
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Топ новость про Топ Чемпионат.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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