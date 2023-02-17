Алекс Месси: «Коля Осипов, почему Чудо Малой в сборной, а я нет?»

Теги 2Drots Winline Медиалига Бей Беги Николай Осипов Михаил Чудаков Сборная Медиалиги Алекс Месси Медиафутбол

Игрок 2Drots Алекс Месси отреагировал на невключение в состав молодежной сборной Winline Медиалиги.

В команду в числе прочих был приглашен 13-летний футболист «Бей Беги» Чудо Малой (Михаил Чудаков).

«Коля Осипов, почему Чудо Малой в сборке, а я нет?

Я думаю, что тоже достоин быть в сборной МФЛ», – сказал 14-летний Алекс.

Состав молодежной сборной Медиалиги был объявлен сегодня. Первый матч команда проведет в марте этого года.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Чувак-то должен понимать, что с россиянен с фамилией Месси за родственника, даже дальнего, не канает 🤣пусть срочно меняет на Путин или хотя бы на Садыгов🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Что скажет Саша Кринж?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий