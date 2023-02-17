Алекс Месси: «Коля Осипов, почему Чудо Малой в сборной, а я нет?»
Игрок 2Drots Алекс Месси отреагировал на невключение в состав молодежной сборной Winline Медиалиги.
В команду в числе прочих был приглашен 13-летний футболист «Бей Беги» Чудо Малой (Михаил Чудаков).
«Коля Осипов, почему Чудо Малой в сборке, а я нет?
Я думаю, что тоже достоин быть в сборной МФЛ», – сказал 14-летний Алекс.
Состав молодежной сборной Медиалиги был объявлен сегодня. Первый матч команда проведет в марте этого года.
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