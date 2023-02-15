Кутуз о переходе из 2Drots в «Титан»: «Зуев пообещал, что поможет мне развить ютуб-канал и выйти за рамки медиафутбола»

Кутуз рассказал причины перехода из 2Drots в «Титан».

– Расстались мы на позитивной ноте, конечно, ребятам было неприятно узнавать о переходе, и мне было неприятно сообщать о нем, все-таки очень эмоциональное было время и переход дался очень трудно!

– Ты сказал, что ушел не из-за денег, а потому что «Титан» поможет тебе то, что поможет тебе развиваться медийно, у тебя есть какой-то уже проект?

– Я могу рассказать про глобальный свой план. Он, конечно, не делается за одну-две недели. Если кто-то думает, что я сейчас перешел и за две недели меня должны сделать звездой, то это точно не так.

У нас с Сашей (Александром Зуевым, президентом «Титана» – прим. Sports,ru) был разговор, у него есть определенные люди, которые будут на протяжении длительного времени мне помогать выходить за рамки медиапространства.

При такой возможности год назад я был обычным водителем, а сейчас есть свой ютуб-канал, который можно развивать, и Саша пообещал, что поможет мне развить его и выйти за рамки медиафутбола, – рассказал Кутуз в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

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