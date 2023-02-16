«Почему нет девушек? Почему руководство МФЛ не стало дальше гнуть свою линию?» Савина о сборной МФЛ

Хавбек ФК «10» Анастасия Савина высказалась об отсутствии девушек в сборной Winline Медиалиги.

«Сейчас идет много обсуждений вокруг сборной МФЛ: кого из команд вызвали, кого не вызвали, кто смог приехать, а кто не смог. Но у меня один вопрос: почему там нет девушек-футболисток? Ведь в МФЛ-2 в регламенте было прописано наличие девушки-футболистки в каждой команде-участнице сезона.

Я, как бывшая профессиональная футболистка, была рада популяризации женского футбола в медиакомьюнити! Конечно, к данному регламенту команды отнеслись по-разному: кто-то заявлял воображаемых лиц, кто-то девочек, которые физически не могли присутствовать в делах команд, но почему руководство МФЛ дальше не стали гнуть свою линию? Разочарование в отношении команд? Разочарование в уровне девушек? На этот вопрос хотелось бы получить ответ.

Со своей стороны, я хочу сказать, что я полностью участвую в тренировочном процессе ФК «10» на равных условиях с нашими ребятами, выхожу на поле в играх (за что им огромное спасибо), играю параллельно в различных женских чемпионатах и стараюсь всегда говорить о женском футболе в мужских коллективах!

Также есть и другие футболистки – например, Тига. Она с профессиональным прошлым, которая тоже могла быть вызвана в сборную МФЛ, если никто бы не забил на свои принципы и желания популяризовать женский футбол», – написала Савина.