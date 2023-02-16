Давыдов о несостоявшемся трансфере в «Амкал»: «Больше не зовут, прошла эпоха»

Защитник «БроукБойз» Илья Давыдов рассказал о том, почему не состоялся его переход в «Амкал».

– Тебя больше не зовут в «Амкал»?

– Нет, все, прошла эта эпоха.

– Почему так?

– Ну, ребята набрали других – посерьезнее, чем я.

– Не жалеешь?

– Нет, потому что я в команде хорошей, которая мне нравится.

– У тебя были мысли все-таки перейти, когда звали?

– Ну, я совру, если скажу, что мыслей перейти не было. Но мыслей остаться было больше.

– Объясни.

– «Амкал» – хорошая команда, медийная. Считай, что они и 2Drots – топ-2. Я думаю, что каждый хочет в эти команды зайти.

– Так почему тогда мысли были остаться?

– Потому что «Броуки» – это уже семья. Главный тренер – топ, одна удовольствие с ним работать. Президенты – топ. Пока не вижу смысла уходить куда-то. Могу и здесь развиваться. Мне-то что, в футбольчик бы поиграть на поляну зеленую. Я могу и в «БроукБойз» поиграть. Видишь, в сборную МФЛ вызвали, ничего себе, – сказал Давыдов.