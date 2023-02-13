Дмитрий Егоров: «Мы отпустим наших игроков в сборную МФЛ»

Руководитель «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о сборной МФЛ.

«Безусловно, мы отпустим наших игроков в сборную МФЛ. И вот почему:

а) Контракты с футболистами и все ограничения не имеют юридической силы. Наши игроки – не наши рабы. Хотят играть за сборную – играют.

б) Мы уверены, что в случае травм они будут обеспечены лечением, а мы – компенсацией.

в) Больше интересных событий = развитие субкультуры. Да, нам тоже хочется выгодных условий от лиги, но этот вопрос на данный момент решается рамках сотрудничества и даже партнерства.

Что будет дальше – сложно сказать, но пока так. У нас, к слову, все еще нет долгосрочного прописанного контракта с партнером на новый сезон. Надеюсь, уже завтра подпишем и узнаем от нашего партнера, что ему, как и нам, нужны победы на поле и в медиа.

Узнаем, что быть середняком стыдно», – написал Егоров.

Ранее 2Drots заявили, что не отпустят своих футболистов в сборную, пока не завершат переговоры об участии клуба в третьем сезоне Winline Медиаилиги.