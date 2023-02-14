«Они не забирают чужих игроков – они просто возвращают своих». Егоров о «Титане»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал переход форварда 2Drots Кутуза в ЛФК «Титан».

«Вам нужно понять: «Титан» не забирает чужих игроков, а просто возвращает своих. И это не предел: есть тот же Гудай [защитник 2Drots – прим. Sports.ru] и многие другие, даже те, кто не играл в «Титане», а был в клубах-конкурентах в ЛФЛ. Например, у нас и мысли не было, что Комис, Луха и Кисель останутся в «Броуках» – все и так было ясно.

Фактически, мы видели потоковое комплектование грандов на базе лучших клубов ЛФЛ: «Титана», например. А также на базе «Зеленограда» – чемпиона КФК. Ну и все эти футболисты теперь возвращаются домой, а другие клубы должны выполнять задачу посложнее – искать футболистов. И это будет сделать не так просто, потому что теперь все клубы будут заключать договоры с игроками как минимум на переходы внутри медийного сообщества.

Да и как вообще можно сомневаться в переходе Кутуза, если «Титан» более 10 лет платил ему вполне себе плотную зарплату и не запрещал играть в параллельных турнирах медиафутбола, а те же «дроты» не отпускают игроков в сборку? Все логично, хоть и цинично. Ну и дорого очень», – написал Егоров.