Медиалига изменила регламент о статусе «профика» в МФЛ-3

Теги Вторая лига Дмитрий Кортава Winline Медиалига Медиафутбол

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал об изменении регламента о статусах футболистов в МФЛ-3.

«Все*, кто начнет новый сезон в КФК – «профики». Все*, кто будет играть в ЛФЛ вышке с 01.03.23 – «профики».

P.S. Как и два сезона до этого, если «медийный» и играет в ЛФЛ или КФК – статус у такого игрока «медийный», – написал Кортава.

Во втором сезоне Медиалиги статус «профика» получали игроки, которые:

1) Заявлены за клубы Второй лиги, МФЛ, ЮФЛ, ЛФК, высший дивизион ЛФЛ в период после 01.06.22.

2) Участвуют сейчас или завершили карьеру после сентября 2020 года в официальных первенствах разновидностей футбола (футзал/мини-футбол, пляжный футбол, футбол 8/8, 7/7, 6/6, 5/5 и т.д.)

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1 комментарий

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Дядя Дрон
Очень ценная информация спасибо Стёпа
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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