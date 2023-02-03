Комик Фил Воронин: «Приму предложение любого клуба Второй лиги – без задач, без денег, без базы, даже без формы»

Теги Вторая лига Амкал ахахаха Winline Медиалига Фил Воронин Медиафутбол

Комик Фил Воронин заявил о готовности перейти в любой клуб Второй лиги.

31-летний юморист с прошлого года играет за «Амкал». В настоящее время он находится с командой на сборе в Турции.

«Любое предложение от любого клуба из Второй лиги – без задач, без денег, без стадиона, без базы, даже без формы – я принимаю сразу же.

ФНЛ-2, любая зона. Хотя нет. На Дальний Восток не полечу», – сказал Фил.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kenny De Schepper
спартак москва будет неплохим вариантом
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cektor
комик ...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий