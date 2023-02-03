Комик Фил Воронин: «Приму предложение любого клуба Второй лиги – без задач, без денег, без базы, даже без формы»

Комик Фил Воронин заявил о готовности перейти в любой клуб Второй лиги.

31-летний юморист с прошлого года играет за «Амкал». В настоящее время он находится с командой на сборе в Турции.

«Любое предложение от любого клуба из Второй лиги – без задач, без денег, без стадиона, без базы, даже без формы – я принимаю сразу же.

ФНЛ-2, любая зона. Хотя нет. На Дальний Восток не полечу», – сказал Фил.