Дмитрий Кортава: «В третьем сезоне МФЛ сыграю за одну из команд, я реально готовлюсь»
Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава заявил, что в третьем сезоне МФЛ выступит за одну из команд.
– Увидим ли мы тебя в третьем сезоне МФЛ на поле?
– Увидите, я собираюсь выйти. Я уже как-то выкладывал в своем телеграм-канале, что реально готовлюсь. Поэтому – да, планирую в третьем сезоне выйти за одну из команд
– А за какую команду?
– Честно, пока еще никто не выходил на связь, так как никто пока не знает.
– Кто выйдет – тот выйдет? Ты же можешь сразу несколько позиций закрыть.
– Да, кто выйдет – тот выйдет. Могу и центральным нападающим, могу и центральным защитником, – сказал Кортава.
Он ушел из футбола в 26 и победил рак крови. История самого необычного менеджера нашего футбола
Комментарии