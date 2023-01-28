Дмитрий Кортава: «В третьем сезоне МФЛ сыграю за одну из команд, я реально готовлюсь»

Теги Дмитрий Кортава Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава заявил, что в третьем сезоне МФЛ выступит за одну из команд.

– Увидим ли мы тебя в третьем сезоне МФЛ на поле?

– Увидите, я собираюсь выйти. Я уже как-то выкладывал в своем телеграм-канале, что реально готовлюсь. Поэтому – да, планирую в третьем сезоне выйти за одну из команд

– А за какую команду?

– Честно, пока еще никто не выходил на связь, так как никто пока не знает.

– Кто выйдет – тот выйдет? Ты же можешь сразу несколько позиций закрыть.

– Да, кто выйдет – тот выйдет. Могу и центральным нападающим, могу и центральным защитником, – сказал Кортава.

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