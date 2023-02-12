«Григорян – самый медийный из всех тренеров. Идеальный мэтч». Нагучев о тренере «Матч ТВ»

Теги Александр Григорян Роман Нагучев Матч ТВ Сергей Дурасов Матч ТВ Медиафутбол

Сергей Дурасов и Роман Нагучев высказались о назначении Алесандра Григоряна главном тренером ФК «Матч ТВ».

Нагучев: «Виталич – тот человек, которого медиафутболу не хватало. Он классно говорит, у него суперская реакция.

Он сам по себе очень яркий персонаж, его не обвинишь, что он немедийный. Он самый медийный из всех возможных тренеров, которые сейчас работают».

Дурасов: «Он и есть медиафутбол, просто он это делал еще лет 20 назад. И вот он нашел, и мы нашли, что это можно как-то связать и все сработает».

Нагучев: «Это идеальный мэтч», – сказали комментаторы в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

Григорян возглавил медиафутбольный клуб «Матч ТВ»

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3 комментария

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А я ясные дни оставляю себе
Идеальный мэтч для голоса Нагучева это в общественном туалете "Занято!" кричать
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Ответ ЕгориЙ
МЭЧ Моноцитарный эрлихиоз человека. Моноцитарный эрлихиоз – природно-очаговая трансмиссивная инфекция, вызываемая микроорганизмами рода Ehrlichia.
Прекрасно)

Вообще не нравится Нагучев жеманством, штампами (да, его отстраняли от эфиров за гражданскую позицию, но для меня не любой человек с гражданской позицией - выдающаяся личность) и искусственной попыткой молодиться.

Один из самых отталкивающе-харизматичных комментаторов наравне со Шнякиным. Не зря их путают.
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЕгориЙ
МЭЧ
Моноцитарный эрлихиоз человека. Моноцитарный эрлихиоз – природно-очаговая трансмиссивная инфекция, вызываемая микроорганизмами рода Ehrlichia.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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