«Григорян – самый медийный из всех тренеров. Идеальный мэтч». Нагучев о тренере «Матч ТВ»

Сергей Дурасов и Роман Нагучев высказались о назначении Алесандра Григоряна главном тренером ФК «Матч ТВ».

Нагучев: «Виталич – тот человек, которого медиафутболу не хватало. Он классно говорит, у него суперская реакция.

Он сам по себе очень яркий персонаж, его не обвинишь, что он немедийный. Он самый медийный из всех возможных тренеров, которые сейчас работают».

Дурасов: «Он и есть медиафутбол, просто он это делал еще лет 20 назад. И вот он нашел, и мы нашли, что это можно как-то связать и все сработает».

Нагучев: «Это идеальный мэтч», – сказали комментаторы в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

Григорян возглавил медиафутбольный клуб «Матч ТВ»