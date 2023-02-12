«Григорян – самый медийный из всех тренеров. Идеальный мэтч». Нагучев о тренере «Матч ТВ»
Сергей Дурасов и Роман Нагучев высказались о назначении Алесандра Григоряна главном тренером ФК «Матч ТВ».
Нагучев: «Виталич – тот человек, которого медиафутболу не хватало. Он классно говорит, у него суперская реакция.
Он сам по себе очень яркий персонаж, его не обвинишь, что он немедийный. Он самый медийный из всех возможных тренеров, которые сейчас работают».
Дурасов: «Он и есть медиафутбол, просто он это делал еще лет 20 назад. И вот он нашел, и мы нашли, что это можно как-то связать и все сработает».
Нагучев: «Это идеальный мэтч», – сказали комментаторы в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.
Вообще не нравится Нагучев жеманством, штампами (да, его отстраняли от эфиров за гражданскую позицию, но для меня не любой человек с гражданской позицией - выдающаяся личность) и искусственной попыткой молодиться.
Один из самых отталкивающе-харизматичных комментаторов наравне со Шнякиным. Не зря их путают.
Моноцитарный эрлихиоз человека. Моноцитарный эрлихиоз – природно-очаговая трансмиссивная инфекция, вызываемая микроорганизмами рода Ehrlichia.