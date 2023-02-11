Григорян возглавил медиафутбольный клуб «Матч ТВ»

Теги Александр Григорян Матч ТВ Winline Медиалига Матч ТВ трансферы Медиафутбол

Александр Григорян будет работать в медийном футболе.

56-летний тренер возглавил медиафутбольный клуб канала «Матч ТВ».

– Александр Витальевич, поздравляем с назначением. Сразу вопрос: почему решили возглавить эту сомнительную команду?

– Хорошее определение. Согласен, есть сомнения в этой команде. Но я это сомнение должен уничтожить, прежде всего в себе самом, – прокомментировал назначение Григорян.

Последним клубом специалиста был женский ЦСКА, который он покинул в октябре прошлого года.

Команда «Матч ТВ», носившая во втором сезоне Winline Медиалиги название Watch TV, на турнире не смогла выйти из группы и пробиться в плей-офф.

Ранее появилась информация, что клуб вернет прежнее название, а телеканал возьмет на себя его финансирование.

14 комментариев

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a2wai
Какой клуб, такой и тренер.
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Alexander Rakhilkin
Этот медиалыжный футбол в сравнении с нормальным, как рестлинг против дзю-до. Печально, что теперь его с таким остервенением продвигает спортс.ру. Теперь и МТВ туда же будет, им Григорян - лучший друг…
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Нейтральный критик
Ответ Mechel**
Звёздный час, Александра!
Всего лишь одна запятая, а каков эффект. Был Александр – стал Александрой.
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vaslover
Наконец-то нашел свой уровень.
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Пако
Ответ Олег Мохов
В Лигу Чудаков
В Лигу Чудаков? Пусть хоть так - смех сквозь слёзы ...
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Ходор
Верю у него все получится
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RokeSantaCruz
Ответ Peter Parker
Странно, я думал ему не нравятся петухи
Помню как фанаты луча в его сторону петуха запустили
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Spaten
Женский тренер, лёгок на подъем)
+1
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Олег Мохов
Ответ Пако
Григорян этот клуб выведет в ЛЧ!
В Лигу Чудаков
+7
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Mechel**
Звёздный час, Александра!
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Кирилл Голивец
А вчера была афиша, что он скоро возглавит московский клуб по инсайдам Матч ТВ)))) ахахаха.
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Peter Parker
Странно, я думал ему не нравятся петухи
+10
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Пако
Григорян этот клуб выведет в ЛЧ!
+20
-1
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Osodj Djhshs
🤣🤣🤣🤣🤣
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