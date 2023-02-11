Григорян возглавил медиафутбольный клуб «Матч ТВ»

будет работать в медийном футболе.

56-летний тренер возглавил медиафутбольный клуб канала «Матч ТВ».

– Александр Витальевич, поздравляем с назначением. Сразу вопрос: почему решили возглавить эту сомнительную команду?

– Хорошее определение. Согласен, есть сомнения в этой команде. Но я это сомнение должен уничтожить, прежде всего в себе самом, – прокомментировал назначение Григорян.

Последним клубом специалиста был женский ЦСКА, который он покинул в октябре прошлого года.

Команда « », носившая во втором сезоне название Watch TV, на турнире не смогла выйти из группы и пробиться в плей-офф.

Ранее появилась информация, что клуб вернет прежнее название, а телеканал возьмет на себя его финансирование.