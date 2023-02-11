Григорян возглавил медиафутбольный клуб «Матч ТВ»
Александр Григорян будет работать в медийном футболе.
56-летний тренер возглавил медиафутбольный клуб канала «Матч ТВ».
– Александр Витальевич, поздравляем с назначением. Сразу вопрос: почему решили возглавить эту сомнительную команду?
– Хорошее определение. Согласен, есть сомнения в этой команде. Но я это сомнение должен уничтожить, прежде всего в себе самом, – прокомментировал назначение Григорян.
Последним клубом специалиста был женский ЦСКА, который он покинул в октябре прошлого года.
Команда «Матч ТВ», носившая во втором сезоне Winline Медиалиги название Watch TV, на турнире не смогла выйти из группы и пробиться в плей-офф.
Ранее появилась информация, что клуб вернет прежнее название, а телеканал возьмет на себя его финансирование.
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