«Вы называете это шоу, я называю это – жизнь». Григорян – о назначении главным тренером ФК «Матч ТВ»

Александр Григорян высказался о своем назначении на пост главного тренера ФК «Матч ТВ».

– Есть такое расхожее мнение, что Медиалига – это клоунада, шоу. А разве некоторые моменты, которые были связаны со мной, в том числе и в РПЛ, нельзя назвать шоу? Вы же называете это шоу, хотя я называю это – жизнь.

– Чего вы хотите добиться, тренируя команду комментаторов и сотрудников телеканала «Матч ТВ»?

– Я же чувствую, что некоторые из них ощущают себя звездами, ну или на крайний случай звездунами. Я бы хотел, чтобы они зажглись. Желание играть в этой команде, выходить на каждую игру, творить, биться за партнера, если я вот эти страсти разожгу в них, то я буду считать, что это большая победа.

Ведь это нужно иметь много мозгов, воли, страсти к футболу, чтобы с такими кадрами получать удовольствие, – сказал Григорян.