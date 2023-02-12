«Вы называете это шоу, я называю это – жизнь». Григорян – о назначении главным тренером ФК «Матч ТВ»

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Александр Григорян высказался о своем назначении на пост главного тренера ФК «Матч ТВ».

– Есть такое расхожее мнение, что Медиалига – это клоунада, шоу. А разве некоторые моменты, которые были связаны со мной, в том числе и в РПЛ, нельзя назвать шоу? Вы же называете это шоу, хотя я называю это – жизнь.

– Чего вы хотите добиться, тренируя команду комментаторов и сотрудников телеканала «Матч ТВ»?

– Я же чувствую, что некоторые из них ощущают себя звездами, ну или на крайний случай звездунами. Я бы хотел, чтобы они зажглись. Желание играть в этой команде, выходить на каждую игру, творить, биться за партнера, если я вот эти страсти разожгу в них, то я буду считать, что это большая победа.

Ведь это нужно иметь много мозгов, воли, страсти к футболу, чтобы с такими кадрами получать удовольствие, – сказал Григорян.

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1 комментарий

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Bashibuzuck
Дааа, похоже не зря в него в Хабаровске петуха бросили🤔
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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