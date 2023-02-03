«Матч ТВ» будет финансировать свой медиафутбольный клуб. Он сыграет в 3-м сезоне Winline Медиалиги, скорее всего
Медиафутбольный клуб телеканала «Матч ТВ», вероятно, сыграет в 3-м сезоне Winline Медиалиги.
Перед вторым сезоном МФЛ команда была переименована в Watch TV. Она не сумела преодолеть групповой раунд и выйти в плей-офф.
Журналист Севастиан Терлецкий сообщает, что руководство канала заинтересовалось своим медийным клубом и пообещало финансирование.
Ожидается, что команду возглавит звездный тренер. Вероятность участия «Матча» в новом сезоне МФЛ очень высокая, пишет Терлецкий.
Сегодня с поста главного тренера Watch TV ушел Денис Зубко.
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