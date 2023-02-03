«Матч ТВ» будет финансировать свой медиафутбольный клуб. Он сыграет в 3-м сезоне Winline Медиалиги, скорее всего

Теги телевидение Денис Зубко Константин Генич Матч ТВ Winline Медиалига Watch TV Медиафутбол

Медиафутбольный клуб телеканала «Матч ТВ», вероятно, сыграет в 3-м сезоне Winline Медиалиги.

Перед вторым сезоном МФЛ команда была переименована в Watch TV. Она не сумела преодолеть групповой раунд и выйти в плей-офф.

Журналист Севастиан Терлецкий сообщает, что руководство канала заинтересовалось своим медийным клубом и пообещало финансирование.

Ожидается, что команду возглавит звездный тренер. Вероятность участия «Матча» в новом сезоне МФЛ очень высокая, пишет Терлецкий.

Сегодня с поста главного тренера Watch TV ушел Денис Зубко.

Watch TV второй сезон подряд не попал в плей-офф Медиалиги. Переживания Генича попали в трансляцию

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10 комментариев

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toxa3006
Ответ Дмитрий Чидакин
Журавель латераль
Пирожков на ворота
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Кот Егрис
"Журналист Севастиан" - из староверов чтоль.
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Tumbochka
Ответ Grrringo
Спонсировать свой футбольный клуб за счет денег налогоплательщиков 🤦🏻‍♂️
Так ведь почти и про любой клуб рпл можно сказать 😀
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Дмитрий Чидакин
Ответ Jeicob Harlon
связка нападении черданцев-губернев и опорник гена орлов
Журавель латераль
0
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Честный контроль
Госфинансирование из кармана налогоплательщика докатилось и до Медиалиги. Ждем повышения тарифов на ЖКХ.
+1
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Роман Кириченко
А напомните, кто финансирует Матч-ТВ)
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"Iron"
Лучше Федора трансляцию купили.
0
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Grrringo
Спонсировать свой футбольный клуб за счет денег налогоплательщиков 🤦🏻‍♂️
+7
-2
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Антон Киселёв
Амкал - Срач ТВ, долгожданное дерби
+6
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Jeicob Harlon
связка нападении черданцев-губернев и опорник гена орлов
+4
0
+4
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