«Матч ТВ» будет финансировать свой медиафутбольный клуб. Он сыграет в 3-м сезоне Winline Медиалиги, скорее всего

Медиафутбольный клуб телеканала « », вероятно, сыграет в 3-м сезоне .

Перед вторым сезоном МФЛ команда была переименована в Watch TV. Она не сумела преодолеть групповой раунд и выйти в плей-офф.

Журналист Севастиан Терлецкий сообщает, что руководство канала заинтересовалось своим медийным клубом и пообещало финансирование.

Ожидается, что команду возглавит звездный тренер. Вероятность участия «Матча» в новом сезоне МФЛ очень высокая, пишет Терлецкий.

Сегодня с поста главного тренера ушел Денис Зубко.

Watch TV второй сезон подряд не попал в плей-офф Медиалиги. Переживания Генича попали в трансляцию