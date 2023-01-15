Григорян против назначения Петракова в сборную Армении: «Только армянин может понять менталитет игроков и то, как нужно мотивировать команду»

Теги сборная Армении по футболу Александр Григорян Александр Петраков Матч ТВ Футбол

Александр Григорян оценил назначение Александра Петракова главным тренером сборной Армении.

«Принципиально выскажусь, что на назначение Петракова я смотрю крайне негативно. Я сам россиянин, родился в Армении, но вырос в России, но когда речь идет о сборной Армении, я всегда высказывался, что главный тренер должен быть армянин. Это не значит, что я отношусь к этому с националистической точки зрения, но я на практике столкнулся с этим и пришел к такому выводу.

В армянском чемпионате многие посты в хороших клубах занимают иностранцы, и все с воспитанием своего поколения обстоит сложно. Можно отметить Джевана Челоянца, Артура Согомоняна – это люди, которые строят в Армении академии, вкладывают деньги в детско‑юношеский футбол, относятся ко всему этому крайне серьезно. Только армянин может понять менталитет игроков и то, как нужно мотивировать команду, поэтому я категорически против назначения Петракова.

Знаю, что армянская федерация рассматривала армянских тренеров, и был уверен, что остановятся на ком‑то из них. Лучшей кандидатурой, по моему мнению, является Егише Меликян, который привел «Пюник» к чемпионству и в еврокубках показал очень хороший результат и качественную игру, благодаря которой в Европе стали всерьез воспринимать армянский футбол», — сказал бывший главный тренер «Тамбова» и «Анжи».

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4 комментария

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Barca, Liverpool_forever
Такой бред сказал.
Лучше бы молчал Григорян…
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граф Якунин
Армяне какие-то особые что ли?
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Злобный Конь
Да заткнись ты уже,прдрк! Сиди и попёрдывай в студии МатчТВ
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АРХАТ
)
0
-1
-1
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