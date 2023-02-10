Кострубов о трансферах Reality: «Наблюдая за турниром в Казахстане, мне очень понравился Майк. Я веду переговоры с Кашаем и с человечком из 2D»

Фил Кострубов рассказал о возможных трансферах Reality.

«Наблюдая за турниром в Казахстане, мне очень понравился . С тем учетом, что Пашка Деобальд, скорее всего, уходит в профессиональный футбол, нам нужен краек, который сможет выполнять этот объем работы.

Знаю его желание, знаю его рвение, он у нас уже был, он общается со всеми ребятами. Я бы рассмотрел Майка как новое приобретение , тем более они со Светкой (Светой Думич) в команде, как они и мечтали.

Я веду переговоры с Кашаем (Никита Кашаев, экс-игрок «Амкала» – прим. Sports.ru), он мне сильно импонирует как футболист и личность. Думаю, что он тоже будет в нашей обойме. Есть еще человечек из 2Drots, но он, наверное, продолжит карьеру в профессиональном футболе

У нас есть определенные наметки с Германом. Возможно, мы заберем в аренду тех, кому не будет хватать игрового времени в нынешнем «Амкале», – заявил Фил.