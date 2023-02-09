«Я и так не видел клуб в МФЛ-3 – мы бы проиграли конкуренцию новым командам». Курбанов о Basement

Шамиль Курбанов, недавно покинувший Reality, высказался о том, что финалист первого сезона Winline Медиалиги Basement не будет участвовать в МФЛ-3.

«МФЛ-3 все игроки проведут в каких-то других командах, а там уже как будет. Кто-то не захочет возвращаться. Но самый главный момент, что ребята и руководство сказало, что когда будет вся информация – они на нас будут выходить.

Вся обида и агрессия прошла, но я и так не видел Basement в третьем сезоне, на самом деле. Я даже не рассчитывал – расчет был только на МКС. Я может, ошибаюсь, может, Коля (Николай Осипов, президент Winline Медиалиги – прим. Sports.ru) все-таки взял бы.

Сейчас появляются новые команды с такими громкими именами, с которыми мы конкуренцию бы проиграли. Все же так обстоят дела – я не особо рассчитывал на третий сезон», – сказал Курбанов.

Курбанов покинул тренерский штаб Reality