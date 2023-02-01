Осипов об «Амкале» и 2Drots в 3-м сезоне МФЛ: «Вероятность их участия близка к 100%»

Президент Николай Осипов высказался об участии «Амкала» и 2Drots в третьем сезоне МФЛ.

– Будут ли Амкал и 2Drots в 3 сезоне МФЛ?

– Мы с Герой [Герман Эль Класико] встретились еще 7 января и обсудили условия участия «Амкала», меня они устраивают. По «Амкала» вопрос, наверное, решен, но опять же во внутреннюю кухню команды я лезть не могу.

Ничего не подписано, но понятийно мы договорились. С «дротами» мы в диалоге. У нас сегодня конференц-холл на предмет участия, обсуждения условий их в сезоне.

– Ты понимаешь сейчас, какова вероятно их участия в сезоне?

– Она близка к 100%. У меня вообще нет сомнений, что мы договоримся с ребятами из 2Drots. Мне кажется, что большая пауза вне соревновательного формата, им тоже не очень нужна. Еще мы с Германом договорились, что турниры [МФЛ и МКС] пересекаться не будут, – сказал Осипов.