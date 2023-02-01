Николай Осипов: «Третий сезон Медиалиги стартует в конце апреля. На «Луче» будем полностью менять поле, если не успеем – переезжаем на другой стадион»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, когда стартует третий сезон МФЛ и на каком стадионе будет проходить турнир.

– Какую инфу можешь дать по третьему сезону Медиалиги?

– Я хотел начать сезон в середине апреля, но формат, который мы выбрали для весеннего периода, позволяет нам начать чуть позднее и оставить при этом Герману с МКС время для подготовки их турнира, его реализации и время для подготовки к Кубку России, который будет в августе.

– То есть вы начнете позже?

– Я думаю, стартуем 22 или 29 апреля. Это время, в которое я бы хотел начать. Но на стадионе «Луч» нужно полностью заменить поле, на это необходимо время.

– То есть остаемся на «Луче»?

– Если поменяем поляну, то да, а если не поменяем – будет переезд на другой стадион. Есть несколько варианты: «Сапсан», стадион в Одинцове, еще несколько областных и московских вариантов, – сообщил Осипов.