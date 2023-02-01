«Ромарою будет тяжело собрать банду, у Watch TV мало шансов на успешное существование». Осипов о командах, которые не попадут в МФЛ-3

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов назвал команды, которые, скорее всего, не сыграют в третьем сезоне МФЛ.

– Что ты делал в РФС?

– Заезжал пообщаться с представителями команды « », по поводу их участия в весеннем сезоне Медиалиги.

– Что они говорят?

– Говорят, что с огромным удовольствием [примут участие].

– А может « » не попасть в третий сезон МФЛ?

– Конечно, нет, давай честно, это самобытный интересный коллектив. Я вижу их в числе участников третьего сезона.

– Кого точно не видишь в 3 сезоне МФЛ?

– Думаю, ребята из « » сами понимают, что им нужно время, чтобы обрасти мясом. Ромарою [« »] будет тяжело собрать банду, зная, какие проблемы он сейчас испытывает. Думаю, Watch TV в том виде, в котором они были во втором сезоне, имеют мало шансов на успешное существование.

– Что будет, например, с ?

– Как бы Фил [Кострубов] не говорил о том, что я не хочу их брать и сделаю все, чтобы их не было, сама жизнь делает все так, чтобы Reality не было. В силу нежелания руководства и желания ребят развиваться в более интересных для них командах. Раз уж такой большой отток футболистов и тренерского состава.

– А «Эгриси»?

– «Эгриси» мне нравятся. Они открыли для нас Кира Воробьева, Пашу Чепурина. Мне кажется, с Васей [Уткиным] связано много крутых историй. У «Эгриси» есть Струнин, Сменчугов, – сказал Осипов