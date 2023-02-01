«Ромарою будет тяжело собрать банду, у Watch TV мало шансов на успешное существование». Осипов о командах, которые не попадут в МФЛ-3

Теги Василий Уткин Эгриси Ромарой ЛФК Рома Winline Медиалига Reality Родина Медиа Наши Парни Watch TV МФК Рубин Николай Осипов Филипп Кострубов Кирилл Воробьев Вадим Сменчугов Игорь Струнин «Чепа» Павел Чепурин Медиафутбол

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов назвал команды, которые, скорее всего, не сыграют в третьем сезоне МФЛ.

– Что ты делал в РФС?

– Заезжал пообщаться с представителями команды «Наши Парни», по поводу их участия в весеннем сезоне Медиалиги.

– Что они говорят?

– Говорят, что с огромным удовольствием [примут участие].

– А может «Родина Медиа» не попасть в третий сезон МФЛ?

– Конечно, нет, давай честно, это самобытный интересный коллектив. Я вижу их в числе участников третьего сезона.

– Кого точно не видишь в 3 сезоне МФЛ?

– Думаю, ребята из «Рубина» сами понимают, что им нужно время, чтобы обрасти мясом. РомароюРома»] будет тяжело собрать банду, зная, какие проблемы он сейчас испытывает. Думаю, Watch TV в том виде, в котором они были во втором сезоне, имеют мало шансов на успешное существование.

– Что будет, например, с Reality?

– Как бы Фил [Кострубов] не говорил о том, что я не хочу их брать и сделаю все, чтобы их не было, сама жизнь делает все так, чтобы Reality не было. В силу нежелания руководства и желания ребят развиваться в более интересных для них командах. Раз уж такой большой отток футболистов и тренерского состава.

– А «Эгриси»?

– «Эгриси» мне нравятся. Они открыли для нас Кира Воробьева, Пашу Чепурина. Мне кажется, с Васей [Уткиным] связано много крутых историй. У «Эгриси» есть Струнин, Сменчугов, – сказал Осипов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий