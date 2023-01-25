Курбанов покинул тренерский штаб Reality

Шамиль Курбанов ушел из Reality.

Клуб в своем телеграм-канале подтвердил, что Курбанов покидает тренерский штаб команды.

«Наши договоренности закончились, и мы рады, что историю МФЛ-2 Шама писал вместе с нами.

Наш «один за всех» успевал все в этом сезоне», – говорится в сообщении Reality.

Курбанов присоединился к на старте второго сезона . До этого он работал в .

Reality не смог пробиться в плей-офф по итогам группового раунда МФЛ-2.

Ранее сообщалось, что Курбанов может продолжить карьеру в «БроукБойз».