Курбанов покинул тренерский штаб Reality

Теги отставки Шамиль Курбанов Winline Медиалига Basement Reality Медиафутбол

Шамиль Курбанов ушел из Reality.

Клуб в своем телеграм-канале подтвердил, что Курбанов покидает тренерский штаб команды.

«Наши договоренности закончились, и мы рады, что историю МФЛ-2 Шама писал вместе с нами.

Наш «один за всех» успевал все в этом сезоне», – говорится в сообщении Reality.

Курбанов присоединился к Reality на старте второго сезона Winline Медиалиги. До этого он работал в Basement.

Reality не смог пробиться в плей-офф по итогам группового раунда МФЛ-2.

Ранее сообщалось, что Курбанов может продолжить карьеру в «БроукБойз».

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