Курбанов покинул тренерский штаб Reality
Шамиль Курбанов ушел из Reality.
Клуб в своем телеграм-канале подтвердил, что Курбанов покидает тренерский штаб команды.
«Наши договоренности закончились, и мы рады, что историю МФЛ-2 Шама писал вместе с нами.
Наш «один за всех» успевал все в этом сезоне», – говорится в сообщении Reality.
Курбанов присоединился к Reality на старте второго сезона Winline Медиалиги. До этого он работал в Basement.
Reality не смог пробиться в плей-офф по итогам группового раунда МФЛ-2.
Ранее сообщалось, что Курбанов может продолжить карьеру в «БроукБойз».
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