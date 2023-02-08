Президент «Титана» Зуев о поведении Некита: «Это не троллинг, это звездная болезнь. Нельзя так относиться к людям»

Теги 2Drots БроукБойз Никита «Персона года» Панасюк 1XBET Media Football League Медиафутбол

Президент «Титана» Александр Зуев высказался о поведении Некита.

Босс 2Drots на полуфинальном матче 1XBET MFL против «БроукБойз» вырвал камеру у оператора «Броуков». 

«Мда, поведение одного из президентов 2D – это не троллинг, это звездная болезнь. Нельзя так относиться к людям», – написал Зуев

2Drots играют с «Броуками»(1:0) в полуфинале 1XBET Media Football League, идет второй тайм.

2Drots и «БроукБойз» устроили потасовку в перерыве матча 1/2 финала 1XBET MFL

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