2Drots сыграют с «Броуками» в 1/2 финала 1XBET MFL, Fight Nights встретятся с SD Family

Теги 2Drots БроукБойз SD Family Fight Nights календарь 1XBET Media Football League Медиафутбол

Определены пары плей-офф турнира 1XBET Media Football League в Астане.

2Drots, выигравшие группу A, в полуфинале встретятся со второй командой группы B «БроукБойз».

Победители группы В Fight Nights сыграют с SD Family, занявшим второе место в группе A.

Матчи пройдут 8 февраля на «Астана Арене». Финал пройдет 11 февраля.

SD Family – Fight Nights – 13:00

«БроукБойз» – 2Drots – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

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