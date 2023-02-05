2Drots сыграют с «Броуками» в 1/2 финала 1XBET MFL, Fight Nights встретятся с SD Family

Определены пары плей-офф турнира 1XBET Media Football League в Астане.

2Drots, выигравшие группу A, в полуфинале встретятся со второй командой группы B « ».

Победители группы В Fight Nights сыграют с , занявшим второе место в группе A.

Матчи пройдут 8 февраля на «Астана Арене». Финал пройдет 11 февраля.

SD Family – Fight Nights – 13:00

«БроукБойз» – 2Drots – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское