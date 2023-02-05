Володя XXL и Дидар Сыдыбек помирились

Володя XXL и Дидар Сыдыкбек записали совместное обращение к болельщикам, на котором заявили, что конфликта между ними нет.

Володя: «Блин, надо привыкнуть, что я – персонаж с изюминкой. Я могу немного биполярки дать. Но я сейчас вернулся, мне понравилось, как меня встретили. Сначала смотрели косо, никто не хотел со мной в гостинице разговаривать (смеется). Вообще никто.

Ну, что сказать? Беш сегодня ел. Нормальный беш.

Дидар: Брат, ты бежал жестко.

Володя: От беша, думаешь?

Дидар: Я так думаю.

Володя: Значит, надо было не есть.

Дидар: Надо было запивать, по идее.

Володя: О Казахстане должны остаться теплые воспоминания, если мы выиграем 2Drots. Они и так останутся, я думаю.

Дидару спасибо за организацию. Я думаю, все впереди. Получится. Ну эти моменты с организацией. Брат, все будет, но не сразу. Ты только начинаешь. Все будет чекто.

Дидар: Те, кто думает, что между мной и Володей что-то есть – никакого негатива. Вот мы стоим, в обнимочку. Вчера мы ели беш.

Володя: И сегодня будем.

(Оба смеются).

Напомним, что после 1-го тура 1XBET MFL Володя записал видео, в котором высказался о недостаточном комфорте во время проживания в Астане, после чего улетел в Россию. В частности XXL обратил внимание на гостиницу и заявил, что устал есть бешбармак. Позже Володя принес извинения.