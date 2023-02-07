2Drots сыграют в медийном киберспортивном турнире. Его организатор – Фонбет

В Фонбет рассказали о планах создать медийный киберспортивный турнир.

«Фонбет уже довольно давно уделяет огромное внимание медиафутболу, интерес к которому повышается и среди аудитории от сезона к сезону. Мы поддерживаем разные команды, которые принимали участие в последнем сезоне Медиалиги: это и двукратные чемпионы – 2Drots, команда Василия Уткина «Эгриси», а также «Рубин», GOATS и «Наши Парни».

Сейчас мы готовимся зайти в новую для Фонбет сферу – медийного киберспорта. К слову, уже готовим первый турнир, где участие примут, в том числе различные активы компании. Состав участников, формат, даты мы скоро объявим. Пока могу сказать, что 2Drots точно примут участие в нашем кибертурнире.

Соревноваться команды будут в CS:GO, в который играют и многие спортсмены, футболисты – не исключено, что и кого-то из них увидим в составе участников», – сообщила Sports.ru руководитель направления «инфлюенс-маркетинга» букмекерской компании Фонбет Яна Лукомская.

Ранее появилась информация о планах Фонбет создать свою медиафутбольную лигу.