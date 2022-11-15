«Эгриси» больше всех сыграли медийными, а «Деньги» – «профиками». Осипов опубликовал статистику игрового времени в 9-м туре Медиалиги
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов опубликовал количество игрового времени, проведенного на поле медийным игроками в 9-м туре.
«Эгриси» – 714 минут
2Drots – 617 минут
«БроукБойз» – 506 минут
«Амкал» – 494 минуты
«На Спорте» – 452 минуты
«Рома» – 448 минут
SD Family – 435 минут
Tamo Junto – 396 минут
«Рубин» – 350 минут
GOATS – 318 минут
«Бей Беги» – 315 минут
Watch TV – 278 минут
«Деньги» – 260 минут
Fight Nights – 230 минут
ФК «10» – 210 минут
Reality – 196 минут
Также Осипов опубликовал количество игрового времени игроков со статусом «профессионал».
«Деньги» – 460 минут
Fight Nights – 458 минут
Watch TV – 448 минут
GOATS – 423 минуты
SD Family – 416 минут
Reality – 392 минуты
ФК «10» – 319 минут
Tamo Junto – 312 минут
«На Спорте» – 281 минут
2Drots – 265 минут
«Рубин» – 260 минут
«Эгриси» – 260 минут
«БроукБойз» – 257 минут
«Амкал» – 228 минут
«Бей Беги» – 209 минут
«Рома» – 101 минута.
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