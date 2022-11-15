«Эгриси» больше всех сыграли медийными, а «Деньги» – «профиками». Осипов опубликовал статистику игрового времени в 9-м туре Медиалиги

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов опубликовал количество игрового времени, проведенного на поле медийным игроками в 9-м туре.

– 714 минут

2Drots – 617 минут

– 506 минут

«Амкал» – 494 минуты

– 452 минуты

«Рома» – 448 минут

SD Family – 435 минут

Tamo Junto – 396 минут

– 350 минут

GOATS – 318 минут

– 315 минут

– 278 минут

«Деньги» – 260 минут

– 230 минут

ФК «10» – 210 минут

Reality – 196 минут

Также Осипов опубликовал количество игрового времени игроков со статусом «профессионал».

«Деньги» – 460 минут

Fight Nights – 458 минут

Watch TV – 448 минут

– 423 минуты

– 416 минут

– 392 минуты

ФК «10» – 319 минут

– 312 минут

«На Спорте» – 281 минут

2Drots – 265 минут

«Рубин» – 260 минут

«Эгриси» – 260 минут

«БроукБойз» – 257 минут

«Амкал» – 228 минут

«Бей Беги» – 209 минут

«Рома» – 101 минута.