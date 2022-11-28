Автогол Тутова, удар Кутуза через себя и пушка Цая номинированы на гол года Winline Media Football Awards

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Winline Media Football Awards продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Николай Осипов представил шорт-лист претендентов на гол года.

На премию претендуют голы:

• Автогол Тутова в матче с Basement в МФЛ-1

• Второй гол Кутуза в финале МФЛ-1

• Салим в ворота 2Drots на МКС

• Первый гол Макея в ворота Starmix в МФЛ-1

• Лелюхин «Броукам» в МФЛ-1

• Норик с пенальти в ворота GOATS в МФЛ-2

• Мозговой «Рубину» в МФЛ-2

• Цай «Броукам» в МФЛ-2

• Стиль «Амкалу» на МКС

• Слон SD Family в МФЛ-2

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Подробная информация о голосовании

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