«Краснодар» и ФК «10» Азамата сыграют 6 сентября. Год назад «быки» победили медийную команду 4:2

«Десятка» анонсировала вторую товарищескую игру против ФК «10».

Матч пройдет пройдет на «Ozon Арене » в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.

В прошлом году команда Мурада Мусаева обыграла «Десятку » в товарищеском матче со счетом 4:2.

В том матче в составе «быков» один из голов забил Федор Смолов , выступающий сейчас за другой медиафутбольный клуб – «БроукБойз ».

Также тогда отличился Мозес Кобнан Дэвид , который в марте этого года в игре против «Амкала » (6:1) сделал пента-трик.

Встречу «Краснодар » – ФК «10» в сентябре 2024-го посетили более 20 тысяч зрителей.

Комик и шоумен Азамат Мусагалиев основал команду «Десятка» в 2022 году. Она выступает в медиафутбольных турнирах, лучшее достижение – третье место в шестом сезоне WINLINE МФЛ-6.

20 тысяч зрителей, 6 голов, техничный ассист Смолова – детали концерта «Краснодара» с «Десяткой»