16

«Краснодар» и ФК «10» Азамата сыграют 6 сентября. Год назад «быки» победили медийную команду 4:2

«Десятка» анонсировала вторую товарищескую игру против ФК «10».

Матч пройдет пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.

В прошлом году команда Мурада Мусаева обыграла «Десятку» в товарищеском матче со счетом 4:2.

В том матче в составе «быков» один из голов забил Федор Смолов, выступающий сейчас за другой медиафутбольный клуб – «БроукБойз».

Также тогда отличился Мозес Кобнан Дэвид, который в марте этого года в игре против «Амкала» (6:1) сделал пента-трик. 

Встречу «Краснодар» – ФК «10» в сентябре 2024-го посетили более 20 тысяч зрителей.

Комик и шоумен Азамат Мусагалиев основал команду «Десятка» в 2022 году. Она выступает в медиафутбольных турнирах, лучшее достижение – третье место в шестом сезоне WINLINE МФЛ-6.

20 тысяч зрителей, 6 голов, техничный ассист Смолова – детали концерта «Краснодара» с «Десяткой»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал ФК «10»
logoКраснодар
logoOzon Арена
logoФК 10
logoWinline Медиалига
товарищеские матчи (прочее)
logoпремьер-лига Россия
logoАзамат Мусагалиев
logoСергей Галицкий
товарищеские матчи (клубы)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
«Проект Васи Уткина пинают как мертвую лошадь. Он жил ради «Эгриси», его слезы после бронзы – апофеоз всего». Маврин о роли Вилсакома в команде
5сегодня, 20:05
Агент Писарского о переходе в Медиалигу: «Владимир может играть в другой федерации. Но некоторые клубы не хотели рисковать»
3сегодня, 18:53
«Амкал» сыграет с ФК «10» в матче открытия, «Апсны» примет Chertanovo в Абхазии, игра Lit Energy – Lotus Music перенесена на воскресенье. Обновленное расписание 1-го тура Кубка Лиги
сегодня, 17:41
«Швагирев – лучший вратарь последних сезонов». Арби поставил голкипера «Амкала» выше себя и Сычева
сегодня, 16:27
2Drots объявили об уходе Леонтьева. Хавбек провел в команде год, сыграл в Кубке Лиги и МФЛ-6
сегодня, 15:10
«Тренируемся, Саламович подходит: «Думаете, вы вратари? В этой команде один вратарь – я». Экс-голкипер «Терека» Межиев о Черчесове
11сегодня, 14:08
КДК рассмотрит удаление хавбека 2Drots Фартуны. Его могут дисквалифицировать на 3 матча
1сегодня, 11:32Фото
Смолов появился в заявке «Броуков» на сайте Медиалиги. Егоров отрицает, что просил лигу об этом
сегодня, 09:47
«Есть и пить больно». Хоккеист Ковальчук ударил соперника плечом в челюсть в матче Уличного футбола
52вчера, 18:33Фото
Герман об «Альфа-Банке» в Кубке Лиге: «Они не наберут очки. В нижней сетке смогут сражаться»
вчера, 17:47
Ко всем новостям
Последние новости
Померко – игрок СКА Басты
5вчера, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
вчера, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
вчера, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
20 августа, 19:31
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
20 августа, 18:31
«Все правильно!» Фартуна поддержал Тереха, оскорбившего судей после поражения 2Drots в Кубке
1020 августа, 17:25
«Можно сказать, что это позор. После такой игры вообще нужно мало говорить». Голкипер 2Drots Ланда о вылете из Фонбет Кубка России
120 августа, 17:12