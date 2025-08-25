«Краснодар» и ФК «10» Азамата сыграют 6 сентября. Год назад «быки» победили медийную команду 4:2
Матч пройдет пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.
В прошлом году команда Мурада Мусаева обыграла «Десятку» в товарищеском матче со счетом 4:2.
В том матче в составе «быков» один из голов забил Федор Смолов, выступающий сейчас за другой медиафутбольный клуб – «БроукБойз».
Также тогда отличился Мозес Кобнан Дэвид, который в марте этого года в игре против «Амкала» (6:1) сделал пента-трик.
Встречу «Краснодар» – ФК «10» в сентябре 2024-го посетили более 20 тысяч зрителей.
Комик и шоумен Азамат Мусагалиев основал команду «Десятка» в 2022 году. Она выступает в медиафутбольных турнирах, лучшее достижение – третье место в шестом сезоне WINLINE МФЛ-6.
20 тысяч зрителей, 6 голов, техничный ассист Смолова – детали концерта «Краснодара» с «Десяткой»