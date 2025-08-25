КДК рассмотрит удаление хавбека 2Drots Фартуны. Его могут дисквалифицировать на 3 матча
Хавбеку 2Drots Борису Фартуне грозит 3-матчевая дисквалификация.
24-летний футболист получил прямую красную карточку в игре Пути регионов FONBET Кубка России против «Космоса» (0:1).
«По матчу «Космос» – 2Drots рассмотрим удаление игрока команды гостей Бориса Фартуны на 39-й минуте за серьезное нарушение правил игры.
Он приглашен на заседание, которое состоится 28 августа», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Согласно дисциплинарному регламенту РФС, максимальное наказание в данном случае – 3-матчевая дисквалификация.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Р-Спорт»
