КДК рассмотрит удаление хавбека 2Drots Фартуны. Его могут дисквалифицировать на 3 матча

Хавбеку 2Drots Борису Фартуне грозит 3-матчевая дисквалификация.

 24-летний футболист получил прямую красную карточку в игре Пути регионов FONBET Кубка России против «Космоса» (0:1).

«По матчу «Космос» – 2Drots рассмотрим удаление игрока команды гостей Бориса Фартуны на 39-й минуте за серьезное нарушение правил игры. 

Он приглашен на заседание, которое состоится 28 августа», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. 

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, максимальное наказание в данном случае – 3-матчевая дисквалификация.

Фото: кадр из трансляции

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Р-Спорт»
logo2Drots
logoБорис Фартуна
logoFONBET Кубок России
Артур Григорьянц
Р-Спорт
logoКосмос
logoWinline Медиалига
дисквалификации
КДК РФС
