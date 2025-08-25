Смолов появился в заявке «Броуков» на сайте Медиалиги. Егоров отрицает, что просил лигу об этом
35-летний нападающий внесен в заявку «БроукБойз» на новый сезон Кубка Лиги.
Однако президент «Броуков» Дмитрий Егоров сообщил, что не клуб не просил МФЛ регистрировать футболиста.
«Я не включал Смолова в заявку на лигу. Понятия не имею, как он там оказался.
Никаких данных за то, что он сыграет в лиге, нет. И мы сами не предлагаем.
Захочет – сам напишет. Но Кубок – понятная для него сделка с конкретным результатом. Лига же – зачем?» – написал Егоров.
Смолов дебютировал в составе «БроукБойз» в кубковом матче против «Авангарда» (2:1) и отметился забитым мячом.
При этом Федор подчеркивал, что играть в Медиалиге не планирует.
