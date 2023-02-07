«Если будет благоприятное время года, то можно и полный стадион «Пахтакор» или «Бунедкор» собрать». Дражжук о возможном выезде «Амкала» в Узбекистан

Защитник Fight Nights Олег Дражжук прокомментировал возможный выезд «Амкала» в Узбекистан и свое участие в этом выезде.

«Мы с Германом [президент «Амкала» – прим. Sports.ru] общались. Сейчас выезжать в другие страны сложнее, в Узбекистан – да, возможно приехать, снова сыграть матч, так как приезжали уже один раз. Был прецедент, он был положительный, очень много болельщиков собралось в Узбекистане.

Герман заинтересован, единственное, нужно найти в Узбекистане, допустим в Ташкенте или в другом городе, команду, которая пригласит «Амкал», чтобы сыграть матч, помочь организовать. Возможно, «Амкал» даже готов взять какие-то расходы на себя, но должна быть команда, либо какая-то структура, которая пригласит «Амкал».

Возможно, маленький турнир, либо матч. Если мы сыграем матч снова в Узбекистане, я буду рад. В Казахстан «Амкал» приезжал уже два раза, а в Узбекистан всего один раз. Я думаю, если анонсировать немного раньше – в прошлый раз за месяц анонсировали с «Пахтакором», то и болельщиков больше соберется. Если будет благоприятное время года, когда станет потеплее, то можно и полный стадион «Пахтакор» или «Бунедкор» собрать», – заявил Дражжук.