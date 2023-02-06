Мариф Пираев: «У 2Drots и «Амкала» больше половины – профессионалы. Это уже не медиафутбол»

Мариф Пираев высказался о проблемах медиафутбола.

«Это уже не медиафутбол. Очень много футболистов играют. И я считаю, что должно быть 2-3 игрока, которые, к примеру, реально профессионалы, а остальные должны быть с разных сфер [деятельности]. Кто-то из бокса, кто-то, не знаю... известные люди.

Мне кажется, очень много футболистов играют. Это уже даже неинтересно смотреть. По началу, помните, когда только началось это, как-то интересно было смотреть, а сейчас одни футболисты играют. Мне кажется, это совсем не то.

Например, кто самые сильные – 2Drots, «Амкал». Так же больше половины [профессионалов] – это же уже не честно, мне кажется. Не интересно», – сказал участник медиафутбольной команды Fight Nights.