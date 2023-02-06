Мариф Пираев: «У 2Drots и «Амкала» больше половины – профессионалы. Это уже не медиафутбол»

Теги Амкал 2Drots Мариф Пираев Fight Nights Медиафутбол

Мариф Пираев высказался о проблемах медиафутбола.

«Это уже не медиафутбол. Очень много футболистов играют. И я считаю, что должно быть 2-3 игрока, которые, к примеру, реально профессионалы, а остальные должны быть с разных сфер [деятельности]. Кто-то из бокса, кто-то, не знаю... известные люди.

Мне кажется, очень много футболистов играют. Это уже даже неинтересно смотреть. По началу, помните, когда только началось это, как-то интересно было смотреть, а сейчас одни футболисты играют. Мне кажется, это совсем не то.

Например, кто самые сильные – 2Drots, «Амкал». Так же больше половины [профессионалов] – это же уже не честно, мне кажется. Не интересно», – сказал участник медиафутбольной команды Fight Nights.

3 комментария

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Antonio Gaudi
Когда профессионалы вроде Пираева, Дивнича или Якубова приходят в Поп ММА из профессиональных лиг и дерутся с любителями, это другое?
Правильное замечание. В любом случае и то и то плохо. Получается какой-то бред. Если создаете медиафутбол, то приглашайте в него только любителей. То же касается и поп-ММА
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antonio Gaudi
Когда профессионалы вроде Пираева, Дивнича или Якубова приходят в Поп ММА из профессиональных лиг и дерутся с любителями, это другое?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RAMIK
Согласен полностью. Не должно быть счета 1-0 или 1-1 в футболе любительских команд.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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