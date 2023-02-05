«Амкал» и клуб из топ-5 РПЛ планируют провести товарищеский матч

Теги премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Starmix Медиафутбол

Герман Эль Класико рассказал о планах сыграть с командой российской Премьер-лиги.

– Сборы прошли плодотворно, мы проделали большую работу. Провели четыре игры: с молодежкой «Зенита», молодежкой команды турецкой Суперлиги, немецкой командой «Туркспор» и медийной из РФ – Starmix.

Теперь планируем сыграть с парой команд РПЛ. Мы на связи с ними. Подстраиваем даты. И готовимся к нашим турнирам.

– Можете сказать, с кем именно из РПЛ планируете сыграть?

– Эти команды хотят сами подготовить большие анонсы. Могу лишь сказать, что одна из них из топ-5 РПЛ, а вторая – из нижней части турнирной таблицы, – сказал Герман.

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2 комментария

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WelcomeBackPURE
Ну Динамо то понятное дело
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Артём Степанов
Ладно.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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