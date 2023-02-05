Норик о чапалахе Сибскане: «При встрече решим. Он должен извиниться»
Норик высказался о конфликте с Андреем Сибсканой.
Новичок Fight Nights обещал дать «отцовский чапалах» капитану «Амкала» за издевательские высказывания касательно интереса к нему со стороны различных клубов.
– Ты до сих пор хочешь дать чапалах Сибскане?
– При встрече мы это решим.
– Каким ты видишь разрешение этого конфликта?
– Я считаю, что он должен извиниться за свои слова, потому что он прямо оскорбил меня. Я себе такого не позволял и ему не позволю это делать, – сказал Норик.
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