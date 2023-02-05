Норик о чапалахе Сибскане: «При встрече решим. Он должен извиниться»

высказался о конфликте с Андреем Сибсканой.

Новичок Fight Nights обещал дать «отцовский чапалах» капитану «Амкала» за издевательские высказывания касательно интереса к нему со стороны различных клубов.

– Ты до сих пор хочешь дать чапалах Сибскане?

– При встрече мы это решим.

– Каким ты видишь разрешение этого конфликта?

– Я считаю, что он должен извиниться за свои слова, потому что он прямо оскорбил меня. Я себе такого не позволял и ему не позволю это делать, – сказал Норик.