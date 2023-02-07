Зуев о Кутузе и Сычеве: «Неправильно перетаскивать так людей, хотя я и могу удовлетворить их финансовые потребности»

Президент «Титана» Александр Зуев рассказал о том, почему форвард и голкипер 2Drots Кутуз и Дмитрий Сычев не перейдут в «Титан».

«Все почему-то уверены, что Кутуз и Сыч окажутся у нас. Я сказал после последней игры, что я даже предлагать не буду. У нас не был налажен продакшн. Неправильно перетаскивать так людей, которые имеют солидные гонорары.

Месяц назад мы с Сычем встречались пообедать, и тогда я услышал его жизненную позицию: с кем он хочет играть и как хочет развиваться. Я мог спокойно удовлетворить его финансовые потребности, но вектор нашего развития не сходится», – сказал Зуев.