Зуев о Кутузе и Сычеве: «Неправильно перетаскивать так людей, хотя я и могу удовлетворить их финансовые потребности»

Теги 2Drots Winline Медиалига «Кутуз» Сергей Кутузов Дмитрий Сычев Медиафутбол

Президент «Титана» Александр Зуев рассказал о том, почему форвард и голкипер 2Drots Кутуз и Дмитрий Сычев не перейдут в «Титан».

«Все почему-то уверены, что Кутуз и Сыч окажутся у нас. Я сказал после последней игры, что я даже предлагать не буду. У нас не был налажен продакшн. Неправильно перетаскивать так людей, которые имеют солидные гонорары. 

Месяц назад мы с Сычем встречались пообедать, и тогда я услышал его жизненную позицию: с кем он хочет играть и как хочет развиваться. Я мог спокойно удовлетворить его финансовые потребности, но вектор нашего развития не сходится», – сказал Зуев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий