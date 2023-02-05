Сычев, Гудай, Манна и Фартуна в списке Кузнецова в сборную Медиалиги

Главный тренер сборной Медиалиги Дмитрий Кузнецов рассказал, когда вызовет в команду.

– Николай Осипов (президент Winline Медиалига – прим. Sports) сказал, что первая тренировка будет уже 15 февраля. Кого вы возьмете из 2Drots?

– Я уже сдал список. Мы должны были отсюда в Дубай лететь на контрольные игры с командами РПЛ, но не получилось. У меня 10 человек было запланировано в сборную: Сычев, Гудай, Саля, Сэм, Кутуз, Эд, Манна, Стиль и Фартуна. Это приблизительный был список, он может быть увеличен. И из других команд. В общей сложности – 25 человек. Еще 15 человек из разных команд.

– А кого вы из «Амкала» возьмете?

– Из «Амкала»? Ну я не буду сейчас говорить, там есть список у Коли Осипова, у президента лиги список, который мы составили.

– Примерно, сколько человек из «Амкала» будет?

– Ну я хотел бы лучших взять. Может, 3 будет, почему нет? Если у нас президенты не отпустят из 2Drots много народа, то возьму троих, остальные будут добираться из других команд. Всем шанс дается. Только проявляйте себя, почему нет?