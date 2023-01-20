«Если у Сычева яйца есть, он согласится на конкуренцию в «Титане». Если нет – останется в 2Drots». Александр Зуев о вратаре

Президент «Титана» Александр Зуев оценил перспективы клуба подписать вратаря 2Drots Дмитрия Сычева.

– Сычев недавно сказал, что никуда не уйдет из 2Drots…

– Пожалуйста, пусть не уходит. Мы насильно никого не тащим. Мы Сычу сказали, если хочешь – оставайся.

У нас есть два вратаря, будете конкурировать. Если яйца есть, он согласится на конкуренцию. Если нет яиц, останется в 2Drots.

– Ты как будто его на понт берешь.

– Какой понт? Он в ЛФЛ проиграл конкуренцию, тут пусть попробует выиграть, – сказал Зуев.