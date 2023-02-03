ФК «10» опубликовал фото Дзюбы с Дороховым: «Хотели бы увидеть эту связку?»

ФК «10» спросил у подписчиков, хотели бы они увидеть в команде .

В своем телеграм-канале клуб опубликовал совместное фото бывшего капитана сборной России с .

«Хотели бы увидеть эту связку в нападении ФК «10»?» – говорится в подписи к снимку.

34-летний Дзюба в настоящее время находится в статусе свободного агента после ухода из турецкого « ».

ФК «10» – команда Winline Медиалиги, за которую выступают известные комики: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Эмир Кашоков, Евгений Чебатков и другие.

Фото: телеграм-канал ФК «10»

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