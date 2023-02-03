ФК «10» опубликовал фото Дзюбы с Дороховым: «Хотели бы увидеть эту связку?»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Winline Медиалига ФК 10 Денис Дорохов Медиафутбол

ФК «10» спросил у подписчиков, хотели бы они увидеть в команде Артема Дзюбу.

В своем телеграм-канале клуб опубликовал совместное фото бывшего капитана сборной России с Денисом Дороховым.

«Хотели бы увидеть эту связку в нападении ФК «10»?» – говорится в подписи к снимку.

34-летний Дзюба в настоящее время находится в статусе свободного агента после ухода из турецкого «Адана Демирспор».

ФК «10» – команда Winline Медиалиги, за которую выступают известные комики: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Эмир Кашоков, Евгений Чебатков и другие.

Фото: телеграм-канал ФК «10»

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12 комментариев

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Wiley Fox
Дэдпул и Человек-муравей
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Алексей Полиенков
Как раз уровень Дзюбы.
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Edo Milanian
"Дорохов не урод!!" ))
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chicharitto
дорох как и азамат полускрыто топит за повесточку. дислайк любой новости с его именем
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mars
Новости медиафутбола, идите туда же, куда и Дзюба
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Bot Vinnik
Пиарщики знают свое дело, без Дзюбы был не в курсе существования такой команды
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Marienburg
В раздевалке?
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Алекс Мелкумян
Зюба как раз сейчас на уровне Дороха и играет
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Ебздрогыч
В Пари-НН?
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0,01%..
Все равно где будет играть Дзюба, лишь бы забивал.
Мы же знаем, что все свои голы Дзюба забивает спартаковским болелам , и забивает довольно глубоко ))
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damondiamond
насколько был бы популярным медиафутбол на спортсе, если бы новости из этого раздела не показывались в категории футбол?
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M_i_t_y_a
Мы бы вообще не хотели видеть эти новости в разделе футбол
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