Евгений Спиряков: «Медиафутбол перерос в формат трансляций. Смотреть в трансляции, как Пандос дает на Витыча – не интересно»

Тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков высказался о старом медийном футболе до по появления Winline Медиалиги и предположил, сможет ли медиафутбол вернуться к истокам.

– Есть ли шанс, что медийный футбол вернется к своим истокам?

– Зрительский интерес будет жестко решать, как показала практика. Ролик со старичками «Амкала» был супер интересен у Федоса. Также мы сняли «Спирич против Федоса» – на обоих каналах зашло. Людям интересно смотреть на старых персонажей, они по ним скучают.

Сейчас главная проблема в том, что медиафутбол перерос в формат трансляций. Смотреть в трансляции, как Пандос дает на Витыча – не интересно. Это было интересно, когда Герман уже смонтировал, вырезал ну совсем уже какой-то ужас, скорость непонятную.

У испанцев прикольно получилось – у них дофига звезд играет в Кингс Лиге, но это все равно не тот блогерский футбол, – сказал Спиряков.