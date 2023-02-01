«Амкал» сыграет с полулюбительской командой из Германии на тренировочных сборах в Турции
«Амкал» сыграет товарищеский матч с немецким «Пфорцхаймом» в Турции.
Об этом сообщил президент клуба Герман Эль Класико.
«Амкал» проводит тренировочные сборы.
Матч состоится 2 февраля.
«Пфорцхайм» играет в БФВ-Крайслига – это низший дивизион в немецкой системе футбольных лиг, а также принимает участие в «Региональном кубке Бадена».
Ранее «Амкал» проиграл «Зениту» U-19, пропустив на 90-й со свободного удара из штрафной.
А матч с «Аланьяспором» U-19 был досрочно завершен судьей из-за риска массовой драки.
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