«Амкал» сыграет с полулюбительской командой из Германии на тренировочных сборах в Турции

Теги товарищеские матчи (клубы) Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Медиафутбол

«Амкал» сыграет товарищеский матч с немецким «Пфорцхаймом» в Турции.

Об этом сообщил президент клуба Герман Эль Класико.

«Амкал» проводит тренировочные сборы.

Матч состоится 2 февраля.

«Пфорцхайм» играет в БФВ-Крайслига – это низший дивизион в немецкой системе футбольных лиг, а также принимает участие в «Региональном кубке Бадена».

Ранее «Амкал» проиграл «Зениту» U-19, пропустив на 90-й со свободного удара из штрафной.

А матч с «Аланьяспором» U-19 был досрочно завершен судьей из-за риска массовой драки.

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