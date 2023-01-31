Судьи досрочно завершили матч «Амкала» и «Аланьяспора» U19 из-за риска массовой драки

Теги высшая лига Турция товарищеские матчи (клубы) Аланьяспор Амкал Герман Эль Класико Андрей Сибскана Winline Медиалига Медиафутбол

«Амкал» на зимних сборах в Турции провел товарищеский матч против «Аланьяспора» U19

Представители московской команды рассказали, что матч не был доигран.

«Конец первого тайма закончился потасовкой. Турецкий судья теряет нить игры и позволяет соперникам играть сверхгрубо», – рассказал президент «Амкала» Герман Эль Класико после первого тайма.

«Самое обидное, что матч до конца мы не доиграли. Судья закончил его на пять минут раньше времени», – добавил он по завершении игры.

Также впечатлениями о матче поделился капитан «Амкала» Андрей Сибскана.

«Сыграли против молодежки «Аланьяспора». Весьма качественно работают с мячом пацаны, но очень, конечно, горячие и заводные. Оба тайма не доиграли из-за того, что судья боялся превращения толкотни в массовую драку. В итоге матч получился минут на 80», – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс На Всех».

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13 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Dandelo_O
В прошлый раз на зенитовских детишек прыгали - прокатило. Видать, бородатые дети не такие робкие)
Да и шампуры при себе🗡
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nugoboss
Пацаны наших бьют, Таги....л 😁😁😁🤘
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Lindeman
Ответ Wiley Fox
Полудурки из амкала стали быдлить как у себя в помойной медиалиге Эль класико, сибскана - у идиотов шизофрения, как и у всех там в медиалиге
Чего только не сделаешь ради контента
0
0
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Милчик
Результат матч хоть написали бы
+1
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+1
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6tspey7tb5
Медиа Лига стала чем то большим. За чем играть с ними проф командам? Кто они и за чем?
0
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AuroraBorealis
Ответ Wiley Fox
Полудурки из амкала стали быдлить как у себя в помойной медиалиге Эль класико, сибскана - у идиотов шизофрения, как и у всех там в медиалиге
+
+2
-2
0
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Владимир Андреевич
типичный медиафутбол: драки, ругань, толкотня, а на счет всем пофигу, он тут в новости даже не указан)
+6
0
+6
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Arty K.
Так это вы уже не первый год быдланов выключить не можете, при чём тут Аланьяспор?
+13
0
+13
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Dandelo_O
В прошлый раз на зенитовских детишек прыгали - прокатило. Видать, бородатые дети не такие робкие)
+24
-1
+23
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Егор Крид58
Возможно конечно что и турки виноваты, ну эти команды из Медиа - Лиги всегда грубо играют, каждый матч там кипиши какие-то
+1
0
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andrei bomber
Просто не выходите на игру из за риска несмотрибельности данного шоу.
+1
-2
-1
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Wiley Fox
Полудурки из амкала стали быдлить как у себя в помойной медиалиге

Эль класико, сибскана - у идиотов шизофрения, как и у всех там в медиалиге
+41
-3
+38
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mot1v
Мы Амкал, а вы нет!
+1
-3
-2
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