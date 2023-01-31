Судьи досрочно завершили матч «Амкала» и «Аланьяспора» U19 из-за риска массовой драки

«Амкал» на зимних сборах в Турции провел товарищеский матч против «Аланьяспора» U19.

Представители московской команды рассказали, что матч не был доигран.

«Конец первого тайма закончился потасовкой. Турецкий судья теряет нить игры и позволяет соперникам играть сверхгрубо», – рассказал президент «Амкала» Герман Эль Класико после первого тайма.

«Самое обидное, что матч до конца мы не доиграли. Судья закончил его на пять минут раньше времени», – добавил он по завершении игры.

Также впечатлениями о матче поделился капитан «Амкала» Андрей Сибскана.

«Сыграли против молодежки «Аланьяспора». Весьма качественно работают с мячом пацаны, но очень, конечно, горячие и заводные. Оба тайма не доиграли из-за того, что судья боялся превращения толкотни в массовую драку. В итоге матч получился минут на 80», – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс На Всех».