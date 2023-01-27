Медиалига хочет пригласить Хабиба на один из матчей на большом стадионе

Теги Спартак UFC Хабиб Нурмагомедов Hardcore FC Winline Медиалига Fight Nights ФК 10 Николай Осипов Медиафутбол

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов сделал инсайд о возможном появлении экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на матчах МФЛ.

«Мы сейчас беседуем с представителем Хабиба на предмет его возможного появления в Москве на матчах лиги, больших стадионах – например, дерби Fight NightsHardcore, матч «Спартака» и ФК «10» и т.д. 

На мероприятиях, на которых будет большой стадион и большая афиша, если Хабиб будет здесь, то есть вероятность, что мы можем договориться о том, чтобы он приехал, посмотрел, как почетный гость», – сказал Осипов.

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2 комментария

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Сергей Анохин
А при чём тут тег Спартака?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Ермаков
Хабиб личность нулевая.После событий в Дагестане.Язык в опу засунул и молчал.Герой России опаный.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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