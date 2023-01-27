Медиалига хочет пригласить Хабиба на один из матчей на большом стадионе

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов сделал инсайд о возможном появлении экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на матчах МФЛ.

«Мы сейчас беседуем с представителем Хабиба на предмет его возможного появления в Москве на матчах лиги, больших стадионах – например, дерби Fight Nights – Hardcore, матч «Спартака» и ФК «10» и т.д.

На мероприятиях, на которых будет большой стадион и большая афиша, если Хабиб будет здесь, то есть вероятность, что мы можем договориться о том, чтобы он приехал, посмотрел, как почетный гость», – сказал Осипов.

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