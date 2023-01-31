Воспитанник «Краснодара» Назаров переходит в андоррскую «Санта-Колому» («Лига Медиафутбол»)

Теги Валенсия Дмитрий Черышев Денис Черышев Богемианс-1905 Санта-Колома Роман Салимов Евгений Назаров 1997 Амкал Герман Эль Класико «Дуб» Кирилл Дубников Медиафутбол

Экс-защитник «Амкала» Евгений Назаров переходит в андоррскую «Санта-Колому».

О трансфере сообщает телеграм-канал «Лига Медиафутбол». Сам «Амкал» подтвердил переход футболиста в профессиональный клуб, но не уточнил его название.

Андоррский клуб возглавляет Дмитрий Черышев – отец экс-игрока «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева.

Назаров присоединился к «Амкалу» в период дозаявок Winline Медиалиги после пятого тура вместе с форвардом Кириллом Дубниковым и хавбеком Романом Салимовым.

За команду Германа Евгений провел семь матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Назаров – воспитанник «Краснодара». До перехода в «Амкал» Евгений выступал за чешский клуб «Богемианс-1905».

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
&_Bishep_&
А сколько молодых талантов со всего мира мечтают играть на Пиренеях.... . А говорят, что наши юные дарования футболисты не востребованы в Европе..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sarumian
Ответ Doomstrooper
Помнится Черышев наш Чкаловец 1936 тренировал...Ну что сказать,нет больше Чкаловца..
Это хорошая новость или плохая ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Герман Эль Класико, Дуб 🤣🤣🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Бедных
Ложная информация. Подтвердил СММ Амкала
https://t.me/vlaznyifootball/5401
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ветеран Агроном
За ЕвроКубки поборется...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Он там скоро русский клуб сделает .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Doomstrooper
Помнится Черышев наш Чкаловец 1936 тренировал...Ну что сказать,нет больше Чкаловца..
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Вот , просили ехать в Европу пожалуйста )))
Если стрельнет , то на повышение на Мальту можно
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий