Воспитанник «Краснодара» Назаров переходит в андоррскую «Санта-Колому» («Лига Медиафутбол»)

Экс-защитник «Амкала» Евгений Назаров переходит в андоррскую «Санта-Колому».

О трансфере сообщает телеграм-канал «Лига Медиафутбол». Сам «Амкал» подтвердил переход футболиста в профессиональный клуб, но не уточнил его название.

Андоррский клуб возглавляет Дмитрий Черышев – отец экс-игрока «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева.

Назаров присоединился к «Амкалу» в период дозаявок Winline Медиалиги после пятого тура вместе с форвардом Кириллом Дубниковым и хавбеком Романом Салимовым.

За команду Германа Евгений провел семь матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Назаров – воспитанник «Краснодара». До перехода в «Амкал» Евгений выступал за чешский клуб «Богемианс-1905».