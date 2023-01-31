Воспитанник «Краснодара» Назаров переходит в андоррскую «Санта-Колому» («Лига Медиафутбол»)
Экс-защитник «Амкала» Евгений Назаров переходит в андоррскую «Санта-Колому».
О трансфере сообщает телеграм-канал «Лига Медиафутбол». Сам «Амкал» подтвердил переход футболиста в профессиональный клуб, но не уточнил его название.
Андоррский клуб возглавляет Дмитрий Черышев – отец экс-игрока «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева.
Назаров присоединился к «Амкалу» в период дозаявок Winline Медиалиги после пятого тура вместе с форвардом Кириллом Дубниковым и хавбеком Романом Салимовым.
За команду Германа Евгений провел семь матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.
Назаров – воспитанник «Краснодара». До перехода в «Амкал» Евгений выступал за чешский клуб «Богемианс-1905».
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Если стрельнет , то на повышение на Мальту можно