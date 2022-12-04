«Амкал» анонсировал составы на мини-футбольный турнир среди игроков команды

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«Амкал» в своем телеграм-канале «Амкал Live» анонсировал составы на мини-футбольный турнир среди всех игроков клуба. 

Всего участвует 4 команды.

Капитанами стали: Эрик, Чужой, Сибскана и Прокоп.

Команда Эрика: Бара, Форзарезор, Млечный, Дуб

Команда Чужого: Назар, Кузя, Клен и Гас.

Команда Сибсканы: Левшук, Катрич, Фанки, Герман.

Команда Прокопа: Шурыга, Финито, Салим, Феликс.

Мини-футбольный турнир среди игроков «Амкала» состоится 9 декабря во дворце спорта «Динамо». Начало – 16:00.

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